Der französische Automobilhersteller Renault wagt den Einstieg in die Verteidigungsindustrie. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, habe das französische Verteidigungsministerium die Renault Group offiziell darum gebeten, ihr technisches Fachwissen in die Entwicklung einer nationalen Drohnenindustrie einzubringen. Ziel sei es, die technologische Souveränität Frankreichs im Bereich unbemannter Luftfahrtsysteme zu stärken. Im Rahmen des Projekts arbeitet Renault unter der Schirmherrschaft der Direction générale de l’armement (DGA) – der französischen Generaldirektion für Rüstung – mit dem Rüstungsunternehmen Turgis Gaillard zusammen, das bereits über Erfahrung in der Entwicklung militärischer Drohnentechnologie verfügt.

