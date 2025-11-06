INDUSTRIEMAGAZIN DEFENCE: Herr Marak, wie fasst man in der Verteidigungsgüterbranche als Zulieferer Fuß?

Reinhard Marak: Der Sicherheits- und Verteidigungssektor weist einige Spezifika im Vergleich zu anderen Branchen auf. Viele Projekte dauern mehrere Jahre lang, darum sind auch die Lieferketten oft über eine lange Zeit sehr gefestigt und neue Akteure brauchen einen langen Atem, um vollständig im Markt anzukommen. Zudem gibt es auch spezifische Voraussetzungen für den Sektor, wie etwa Sicherheitsüberprüfungen für Produktionsstätten und Mitarbeiter.

Besonders im letzten Jahr beobachten wir viele Neueintritte von Unternehmen in den Verteidigungsmarkt, zumeist von bereits existierenden Unternehmen, die nun auch in der Sicherheits- und Verteidigungsbranche Fuß fassen möchten. Auf nationaler Ebene und auch auf europäischer Ebene gibt es Forschungs- und Entwicklungsprogramme, die den Eintritt in den Bereich erleichtern können, wie etwa die Programme KIRAS und FORTE in Österreich bzw. der European Defence Fund (EDF) als EU-Programm.

Wie lassen sich Military-Güter rechtssicher produzieren?



Marak: Die Hürden liegen hier weniger in der Produktion als vielmehr im Export. Denn die österreichischen Exportbestimmungen, die im Außenwirtschaftsgesetz und im Kriegsmaterialgesetz geregelt sind bzw. deren behördliche Umsetzung, sind oft restriktiver als in anderen EU-Staaten. Dies führt bei Unternehmen oft zur Überlegung, ob ein Produktionsstandort in Österreich sinnvoll ist oder ob eine Niederlassung in einem Nachbarland nicht einfacher ist, um die eigenen Produkte später erfolgreich am globalen Markt zu verkaufen.

Wo unterscheidet sich das Defence-Auftragswesen vom zivilen?

Marak: Ein großer Unterschied ist, dass es im Verteidigungsbereich nur eine Art von Endkunden gibt, und zwar den Staat. Die Unternehmen können nachvollziehbarerweise nicht auf private Kunden ausweichen. Dabei ist es für die Unternehmen von größter Bedeutung, den heimischen Markt als Kunden zu haben, denn das ist die beste Werbung dafür, auch Aufträge aus dem Ausland zu erhalten.

Welche Agreements braucht es?



Marak: Im Verteidigungsbereich wird zumeist nach NATO-Standards, sogenannte STANAGs, produziert, auch in Österreich, obwohl wir nicht Teil der NATO sind.