Schon beim ersten Blick aufs Programm wird klar: Der Industriekongress 2025 ist kein klassisches Branchentreffen – er ist ein Gipfeltreffen für alle, die in der Industrie etwas bewegen wollen. Los geht’s am Mittwoch, 2. Juli um 9:00 Uhr – und zwar mit voller Schlagkraft: Gleich zum Auftakt begrüßen Rudolf Loidl und Beatrice Schmidt, bevor der renommierte Politikwissenschaftler Herfried Münkler die Bühne betritt und die Weltlage neu sortiert. Danach analysiert Prof. Walter Feichtinger, wie Lieferketten auch in turbulenten Zeiten stabil bleiben. In den Deep-Dive Sessions wird’s dann richtig konkret – hier treffen sich Fachleute auf Augenhöhe, diskutieren, vertiefen und entwickeln gemeinsam Lösungen.

Spätestens um 10:50 Uhr wird es politisch brisant: IV-Präsident Georg Knill spricht Klartext zur Industriepolitik unter dem Druck von Regulierung und Energiekosten – gefolgt von einer Podiumsdiskussion mit Münkler und anderen hochkarätigen Gästen. Der anschließende Business-Lunch ist nicht nur kulinarisch ein Highlight, sondern auch Networking pur.

Und das ist längst nicht alles: Mit dabei sind Größen wie Anette Klinger (IFN Beteiligungs GmbH) und Robert Machtlinger (FACC AG), die zeigen, wie Industrie heute strategisch denkt – und morgen handelt. Wer danach auf neue Ideen kommen will, macht einen Spaziergang durch den Schlosspark, testet E-Autos von BYD, springt in den Infinity-Pool oder tauscht sich beim BBQ am Abend ganz entspannt mit anderen Entscheidungsträger:innen aus.

Kurzum: Wer mitreden will, wenn über die Zukunft der Industrie gesprochen wird, sollte dabei sein – vor Ort im Schloss oder im Live-Stream direkt hier auf dieser Seite.