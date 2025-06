Obwohl Verteidigungstechnologien im globalen Kontext wieder an Bedeutung gewinnen, sieht Wex derzeit keine strategische Expansion in diesem Bereich. „Es ist ein zyklisches Geschäft“, erklärt er. „Wir sehen derzeit mehr Projekte kommen, aber das kann sich auch wieder ändern.“ Eine deutliche Ausweitung des Defence-Anteils – etwa auf zehn Prozent – sei nicht zu erwarten. Organisatorisch sei der Bereich nicht separat aufgestellt. Ob ein Produkt für einen Maschinenbauer oder einen Rüstungskunden gefertigt werde, spiele in der Produktion kaum eine Rolle. „Wenn ein Kunde ein Wolframblech bestellt, unterscheiden wir nicht nach dem Endverwendungszweck“, so Wex.



Forschung ohne militärischen Fokus



Auch auf F&E-Seite verzichtet Plansee auf dedizierte Verteidigungsprojekte. Während in Frankreich oder den USA punktuell Entwicklungen im Zusammenhang mit Defence-Anwendungen stattfinden, gibt es keine eigene Forschungseinheit mit militärischem Fokus. In Reutte, am Hauptsitz der Unternehmensgruppe, gebe es aktuell keine Defence-Kunden, sagt Wex. „Mir ist kein Projekt bekannt, das auf Werkstoffe für militärische Anwendungen abzielt.“

Dass Plansee dennoch Teil militärischer Lieferketten ist, ergibt sich aus der universellen Einsatzfähigkeit seiner Produkte. Werkstoffe wie Wolfram oder Molybdän sind integraler Bestandteil moderner Technologie – sei es im Werkzeugbau, in der Raumfahrt oder in sicherheitskritischen Systemen.