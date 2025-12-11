Die Grazer Magna-Tochter ist 2024 operativ in die Verlustzone gerutscht und hat rund 800 Arbeitsplätze abgebaut. Wie aus dem aktuellen Jahresabschluss hervorgeht, nennt das Unternehmen vor allem die Fisker-Insolvenz und das vorzeitige Aus des Ineos-Fusilier-Projekts als Gründe. Der Umsatz fiel um 44 Millionen Euro auf 4,66 Milliarden Euro.

>>> Das sind Österreichs größte Automobilzulieferer 2025

Laut dem aktuellen Lagebericht war die Geschäftsentwicklung 2024 „sehr volatil“ und geprägt von „ungeplanten negativen Projektentwicklungen“. Gemeint ist insbesondere die Insolvenz des US-Elektroautobauers Fisker sowie das vorzeitige Ende des Geländewagen-Projekts Ineos Fusilier. Diese Ereignisse führten zu einer deutlichen Unterauslastung des Werks in Graz. Infolge dessen leitete das Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen ein. Der Personalstand sank im Jahresvergleich von 7.781 auf 6.976 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Sozialplan wurde umgesetzt.