Ein zentrales Zitat aus einem aktuellen Interview im indischen Fernsehen wirkt wie ein Donnerschlag: Rajiv Bajaj, Chef von Bajaj Auto, äußerte gegenüber CNBC TV18: „Die europäische Produktion ist tot.“ Er verweist auf den britischen Hersteller Triumph, der seine gesamte Fertigung bereits vor 15 Jahren nach Thailand verlegte und heute sogar in Indien produziert.

>>> KTM lagert Teile der Produktion nach Asien aus

Er fragt: „Wenn Triumph das machen konnte, warum prinzipiell nicht auch KTM?“ Schließlich sei die indische Produktion im Vergleich zu Europa „sehr wettbewerbsfähig“, und jene KTM-Modelle, die bereits in Indien gefertigt und exportiert werden, erzielen über 30 Prozent Ergebnis – eine beeindruckende Rendite.