Günter Hirschbeck, Managing Director European Logistics Dachser Österreich, erklärt: "Wir freuen uns, einen bedeutenden Schritt in Richtung unseres langfristigen Ziels von Netto-Null-Treibhausgas-Emissionen bei Dachser zu machen und mit unseren emissionsfreien Lieferungen zur Verbesserung der Luft- und Lebensqualität in Wien beizutragen. Die Integration emissionsfreier Technologien in unsere Logistikprozesse zeigt, dass Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand gehen können."

Wien ist nun eine von mehreren Metropolen, in denen Dachser ungekühlte Waren emissionsfrei innerhalb eines festgelegten Liefergebiets zustellt. „DACHSER Emission-Free-Delivery“ wurde bereits in 16 europäischen Städten, darunter Berlin, Hamburg, Paris und Madrid, erfolgreich umgesetzt.