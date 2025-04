Die EU-Kommission reagierte umgehend und kündigte an, ab April wieder Zusatzzölle auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder und Boote zu erheben. Da ein mit Trumps Vorgänger Joe Biden geschlossener Kompromiss ohnehin Ende März ausläuft, treten die EU-Zölle ohne weitere Konsultationen in Kraft. Darüber hinaus plant die EU-Kommission weitere Maßnahmen, „da die neuen US-Zölle viel breiter angelegt sind und einen viel höheren Wert des europäischen Handels betreffen“.

Geplant sind Zölle auf bestimmte Stahl- und Aluminiumprodukte, weitere Textil- und Lederwaren, Rindfleisch, Eier und Zucker. Über diese Maßnahmen will Brüssel in den kommenden Wochen mit den EU-Ländern beraten, spätestens Mitte April sollen sie in Kraft sein. Auch Trump will gegen die EU nachlegen. Am 2. April will er „reziproke“ Zölle vorstellen. Damit könnten die USA überall dort Zölle erhöhen, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner.