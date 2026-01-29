Am Ende des Jahres 2025 stand für Elon Musk ein selbst erklärter Meilenstein an. „Ich denke“, sagte der Tesla-Chef am 23. Juli vor Investoren, „dass wir bis Ende des Jahres wahrscheinlich in der Hälfte der Bevölkerung der USA autonome Fahrdienste haben werden.“ Gemeint waren Teslas Robotaxis, die demnach rund 173 Millionen Menschen erreichen müssten. Tatsächlich nutzbar ist das Angebot jedoch für niemanden – nicht ein einziger US-Bürger kann aktuell einen fahrerlosen Tesla regulär buchen.

Stattdessen existiert lediglich eine kleine Testflotte in Austin, Texas – Fahrzeuge mit Sicherheitsfahrern auf dem Beifahrersitz. Eine weitere, noch kleinere Gruppe fährt seit Mitte Januar ohne Fahrer, wird aber offenbar weiterhin durch Begleitfahrzeuge überwacht. Laut Musk sei dies inzwischen nicht mehr nötig. Doch von einem Durchbruch ist Tesla weit entfernt. Ein Meilenstein? Eher ein Märchen – erneut.

Der Rückschlag kam schnell: Nur ein halbes Jahr nach Musks vollmundiger Ankündigung. Selbst für einen CEO, der Investoren regelmäßig mit unrealistischen Versprechen vertröstet, ist das ein bemerkenswerter Absturz. Bereits vor acht Jahren hatte Musk angekündigt, autonom von Los Angeles nach New York zu reisen – ein Ziel, das bis heute nicht erreicht wurde.