Der deutsche Anlagenbauer SMS Group, der mit der Umsetzung der "Grünstahl"-Anlage beauftragt ist, rechnet erst in etwa zweieinhalb Jahren mit dem Start der Direktreduktionsanlage von Thyssenkrupp Steel für eine klimafreundlichere Stahlproduktion. "Die aktuellen Planungen sehen vor, die Anlage in Duisburg ab Ende 2027 schrittweise hochzufahren", so der Vorstandsvorsitzende Jochen Burg.

>>> Thyssenkrupp: "Stahlsparte von Zöllen so gut wie gar nicht betroffen"

Der Bau der milliardenschweren Anlage hat bereits begonnen. Ursprünglich sollte es Ende 2026 in Betrieb gehen. In einem Internet-Informationsportal gibt Thyssenkrupp inzwischen selbst 2027 als Jahr der Fertigstellung an.