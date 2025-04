Buderus Edelstahl beschäftigt derzeit rund 1.130 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente). Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte das Traditionsunternehmen, dessen Wurzeln fast 300 Jahre zurückreichen und das in Wetzlar, Hessen, ansässig ist, einen Umsatz von 362 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Wetzlar, Hessen, produziert hauptsächlich Werkzeugstähle, Spezialstähle und Edelbaustähle. Das Unternehmen kann bis zu 300.000 Tonnen Rohstahl pro Jahr produzieren.

>>> Nachhaltigkeit in Österreich: Diese Unternehmen machen vor, wie es geht

Seit 2007 gehört Buderus Edelstahl zur voestalpine. Zuvor war das Unternehmen 2003 von der Bosch-Gruppe übernommen worden, die den Edelstahlbereich schließlich an Böhler-Uddeholm abgab, welcher Teil von voestalpine ist.



Zuletzt musste voestalpine eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 aussprechen. Das Unternehmen rechnet nun mit einem EBITDA von 1,4 Milliarden Euro, was einem deutlichen Rückgang im Vergleich zu den ursprünglich erwarteten 1,7 Milliarden Euro entspricht. Bereits im vorigen Geschäftsjahr war das EBITDA von 2,5 auf 1,7 Milliarden Euro gesunken, was vor allem auf die schwächelnde Konjunktur in Deutschland zurückzuführen ist. Voestalpine ist stark von der dortigen Automobilindustrie abhängig.