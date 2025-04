Am 16. November 2024 hat der russische Energiekonzern Gazprom seine Gaslieferungen an die österreichische OMV eingestellt. Dieser Schritt folgte auf ein Schiedsgerichtsurteil, das der OMV Schadensersatz in Höhe von 230 Millionen Euro zusprach. Die OMV plante, diesen Betrag mit ausstehenden Zahlungen an Gazprom zu verrechnen, was Gazprom veranlasste, die Lieferungen zu stoppen.

>>> OMV erhält 230 Mio. Euro Schadenersatz von Gazprom

Trotz des Lieferstopps betonten sowohl die österreichische Regierung als auch die OMV, dass die Gasversorgung des Landes gesichert sei. Die Gasspeicher sind zu über 90 % gefüllt, und alternative Bezugsquellen, darunter Lieferungen aus Norwegen und Flüssigerdgas (LNG), stehen zur Verfügung.

Der Lieferstopp führte zu einem Anstieg der europäischen Gaspreise, was zur Umleitung von mindestens fünf LNG-Tankern von Asien nach Europa führte. Diese Maßnahme sollte die gestiegene Nachfrage und die höheren Preise auf dem europäischen Markt ausgleichen.

Die russischen Gasexporte durch die Ukraine nach Europa blieben trotz des Streits mit der OMV stabil. Gazprom bestätigte, dass die täglichen Lieferungen von 42,4 Millionen Kubikmetern unverändert fortgesetzt wurden. Allerdings hat die Ukraine angekündigt, den Gastransitvertrag mit Russland nach dessen Ablauf Ende des Jahres nicht zu verlängern.