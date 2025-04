Haber wies darauf hin, dass die notwendige Transportkapazität für den Import nicht-russischen Gases inzwischen vorhanden sei. "Seit dem 1. Oktober hat sich die Importkapazität über Italien auf 95 Terawattstunden (TWh) pro Jahr erhöht. In Deutschland liegt die Importkapazität bei 90 TWh." Zum Vergleich: 2021 betrug Österreichs Gasverbrauch 96 TWh, 2023 waren es nur noch 75,64 TWh, was einer Reduktion von rund 21,4 Prozent entspricht. Auch für das laufende Jahr wird ein Verbrauch von etwa 75 TWh erwartet. Der gesamteuropäische Verbrauch liegt bei 3.600 TWh pro Jahr.

>>> OMV-Chef Stern: "Nicht länger abhängig von den Lieferungen durch Gazprom"

Über Deutschland gelangen vor allem norwegisches Pipeline-Gas und US-amerikanisches Flüssigerdgas (LNG) nach Österreich. Der italienische Gasmarkt bezieht hauptsächlich algerisches Pipeline-Gas sowie LNG-Lieferungen. Wichtige LNG-Terminals für Österreich befinden sich in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Norditalien. In Belgien und Italien stammt ein signifikanter Anteil des Gases aus Katar. Laut E-Control liegt der Anteil von US-LNG in Belgien bei rund 20 Prozent und in Italien bei etwa 40 Prozent.