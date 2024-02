Wilhelm Klepsch, Gründer des Kunststoffverarbeiters Senoplast in Piesendorf (Salzburg), ist am 24. Februar im Alter von 86 Jahren verstorben. Der am 20. Juli 1938 im sudetendeutschen Aussig geborene Salzburger Unternehmer flüchtete nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie nach Österreich. Bereits mit 18 Jahren gründete er das Familienunternehmen Senoplast und später zahlreiche weitere Unternehmen wie Senova, Seletec, Seno Spezialmaschinen und Senosan. Wilhelm Klepsch war geschäftsleitender Gesellschafter der Senoplast Klepsch & Co. GmbH sowie Geschäftsführer weiterer Firmen der Klepsch Gruppe.



Im Jahr 2013 übergab Wilhelm Klepsch die Geschäftsführung von Senoplast an seinen Sohn Günter Klepsch und ist in den Aufsichtsratsvorsitz zurückgetreten. Bis zuletzt war er als Geschäftsführer des 1949 von seinem Vater Rudolf Klepsch sen. gegründeten Unternehmens Zell Metall in Kaprun aktiv. Wilhelm Klepsch war ein Visionär und Vordenker. Er erkannte früh das Potenzial des neuen Werkstoffes Kunststoff und baute eine weltweit erfolgreiche Unternehmensgruppe auf diesem Gebiet auf.