Das Industrial Metaverse eröffnet weitreichende Vorteile für Unternehmen – insbesondere im Bereich Entwicklung, Wartung und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig verändert es grundlegend, wie Industrieunternehmen künftig arbeiten, entwickeln und kollaborieren.
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„Das Metaverse ist das Schweizer Taschenmesser für Design und Simulation“, konstatiert Jan Burian, Analyst beim Marktforschungsunternehmen IDC. In zunehmendem Maße verlagern sich Entwicklungsprozesse vollständig in die digitale Welt. Produkte werden nicht mehr in physischen Umgebungen getestet, sondern durchlaufen einen vollständig virtuellen Digital-Engineering-Prozess. Die Integration von Predictive Analytics, Echtzeit-Nutzerfeedbacks und Künstlicher Intelligenz ermöglicht eine vorausschauende Wartung sowie eine Optimierung der Anlagenverfügbarkeit. Dies führt zu verlängerten Lebenszyklen von Maschinen und einer signifikanten Senkung der Betriebskosten.
Darüber hinaus kann das Industrial Metaverse einen substanziellen Beitrag zu ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitszielen leisten. Material- und Energieeinsparungen, eine Reduktion dienstlicher Reisen sowie die Förderung inklusiver Zusammenarbeit – unabhängig von geografischer Lage, physischer Mobilität oder sprachlichen Hürden – sind wesentliche Effekte. Die Technologie leistet somit nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch einen gesellschaftlichen Mehrwert.