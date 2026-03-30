Industrial Metaverse in der Industrie : Industrial Metaverse: Warum digitale Zwillinge jetzt zum Gamechanger werden

30.03.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Vom Hype zur Praxis: Das Industrial Metaverse hilft Unternehmen schon heute, Prozesse zu simulieren, Kosten zu senken und Fabriken widerstandsfähiger zu machen. Digitale Zwillinge werden dabei zum entscheidenden Hebel.

Inhalt

Industrial Metaverse: Digitale Zwillinge helfen Unternehmen, Fabriken effizienter und widerstandsfähiger zu machen.

Industrial Metaverse: Digitale Zwillinge helfen Unternehmen, Fabriken effizienter und widerstandsfähiger zu machen.

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Erstveröffentlichung
30.03.2026
Letzte Aktualisierung
30.03.2026
Wolfgang Korne