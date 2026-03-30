Spätestens seit der Umbenennung von Facebook zu Meta Platforms im Jahr 2021 ist das Thema Metaverse einem breiten Publikum bekannt. Große Technologiekonzerne wie Alphabet, Apple oder Microsoft investieren Milliardenbeträge in den Aufbau entsprechender Plattformen und Ökosysteme. Dennoch ist die Technologie im Massenmarkt bisher nur begrenzt angekommen. Anders stellt sich die Lage im industriellen Kontext dar: Das sogenannte Industrial Metaverse, also die Nutzung immersiver, vernetzter digitaler Technologien in industriellen Anwendungen, gewinnt zunehmend an Relevanz.

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Laut aktuellen Studien von Fortune Business Insights und Markets and Markets lag der globale Marktwert des Industrial Metaverse Ende 2024 zwischen 23 und 29 Milliarden US-Dollar. Für die kommenden Jahre wird ein dynamisches Wachstum erwartet. Analysten prognostizieren eine Verdreifachung des Marktvolumens bis 2029 sowie eine Steigerung auf über 180 Milliarden US-Dollar bis Anfang der 2030er-Jahre.