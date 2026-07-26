Infineon KI-Boom : Infineon: Wie der Stromhunger der KI zur Milliardenchance wird

26.07.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Während sich beim KI-Boom fast alles um Nvidia dreht, rückt ein deutscher Chipkonzern an einer anderen Stelle ins Zentrum: Infineon. Denn KI-Rechenzentren brauchen nicht nur immer schnellere Prozessoren, sondern vor allem gewaltige Mengen Strom. Genau daraus könnte für den Halbleiterkonzern aus Neubiberg eine Milliardenchance entstehen.
Infineon KI Boom Produktion

Während alle auf Nvidia schauen, positioniert sich Infineon bei einem weniger sichtbaren KI-Engpass: der Stromversorgung moderner Rechenzentren.

- © Infineon

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Erstveröffentlichung
26.07.2026
Letzte Aktualisierung
26.07.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold