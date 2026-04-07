Siemens | Künstliche Intelligenz | Konzernumbau : Siemens Milliarden-Wette mit Risiko: Jetzt gerät die Tech-Vision unter Druck

07.04.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Siemens investiert Milliarden in KI, Software und milliardenschwere Zukäufe, um sich als „ONE Tech Company“ neu zu erfinden. Doch hinter der Zukunftsvision wächst der Druck zum wohl tiefsten Konzernumbau seit Jahren – mit möglichen Folgen für Sparten, Machtverhältnisse und die gesamte Struktur.
Download von www.picturedesk.com am 22.02.2023 (12:44). Roland Busch (Chief Technology Officer and member of the management of Siemens AG), on the stage, speech, gesture, single image, cut single motif, half figure, half figure. Virtual, digital Siemens Annual General Meeting on February 9th, 2023 in Munich. ? - 20230209_PD3303 - Rechteinfo: Rights Managed (RM)

Die Tech-Vision ist klar, doch intern wächst der Druck: Siemens muss seine Strategie jetzt in eine neue Konzernstruktur übersetzen.

- © Frank Hoermann / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

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Erstveröffentlichung
07.04.2026
Letzte Aktualisierung
07.04.2026
Dominique Otto