So sieht die Zukunft aus, die Siemens für sich selbst zeichnet: eine „ONE Tech Company“. Vernetzt, digital, KI-getrieben. Doch genau dieses Ziel setzt den Konzern nun unter Druck. Denn um dort hinzukommen, reicht die Vision nicht mehr aus. Siemens steht vor dem nächsten tiefen Umbau – und der dürfte weit stärker in die Struktur des Konzerns eingreifen als viele der vorangegangenen Schritte. Reuters berichtete Ende März, Siemens plane eine Neuordnung, bei der die bisherigen Kernsparten Digital Industries und Smart Infrastructure in mehrere kleinere Einheiten aufgeteilt werden könnten, die direkt an den Vorstand berichten. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht; Siemens wollte sich dazu nicht äußern.

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Dabei erfindet sich Siemens nicht erst seit gestern neu. Der Konzernumbau läuft seit Jahren. Das Siemens von heute hat mit dem breit aufgestellten Industrie- und Technologiekonglomerat der 2000er- und 2010er-Jahre nur noch wenig gemeinsam. Das Lichtgeschäft wurde mit Osram abgespalten, der Anteil an BSH an Bosch verkauft, 2020 folgte die Abspaltung des Energiegeschäfts in Siemens Energy. Auch die Medizintechnik gehört längst nicht mehr selbstverständlich zum Konzernkern: Siemens Healthineers ist seit Jahren börsennotiert, und im November 2025 kündigte Siemens an, die Beteiligung auf eine bedeutende Minderheit reduzieren zu wollen.