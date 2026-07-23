Siemens Konzern-Umbau : Siemens gegen Siemens: Roland Buschs Machtprobe um den neuen Technologiekonzern

23.07.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Siemens-Chef Roland Busch will aus dem deutschen Industriegiganten einen softwarelastigen Technologiekonzern formen. Dafür trennt sich Siemens von Teilen an Siemens Healthineers, kauft mit Altair und Dotmatics Milliarden-Software zu und greift tief in die eigenen Machtzentren ein. Der Umbau zur „One Tech Company“ könnte Siemens, seine Aktie und die deutsche Industrie neu bewerten – wenn Busch den Widerstand im eigenen Haus überwindet.

Inhalt

Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, berichtet den Aktion?ren auf der 57. ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens ?ber das abgelaufene Gesch?ftsjahr 2022. Roland Busch, President and CEO of Siemens AG reports on fiscal 2022 to the shareholders at the company?s 57th Annual Shareholders? Meeting.

Siemens-Chef Roland Busch treibt den Umbau zur „One Tech Company“ voran. Doch die größte Machtprobe wartet nicht im Markt, sondern im eigenen Konzern.

- © Lennart Preiss/Siemens AG

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
23.07.2026
Letzte Aktualisierung
23.07.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold