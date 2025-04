Tesla übernimmt Manz : Tesla-Tochter übernimmt insolventen deutschen Maschinenbauer

Lesezeit: ca. 4 Minuten

Die Tesla Automation GmbH übernimmt mehr als 300 Beschäftigte sowie Anlagen des insolventen Maschinenbauers Manz in Reutlingen. Damit stärkt Tesla seine Präsenz in Deutschland und erweitert seine Kapazitäten im Sondermaschinenbau. Zugleich kämpft auch Tesla mit sinkenden Verkaufszahlen in zahlreichen europäischen Ländern - und Teilen der USA.