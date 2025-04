Kurz vor Jahresende veröffentlichte der KSV1870 die Hochrechnung seiner Insolvenzstatistik. Laut diesen Daten mussten im Jahr 2024 in Österreich insgesamt 6.550 Unternehmen Insolvenz anmelden, was einem Durchschnitt von 18 Firmenpleiten pro Tag entspricht. Besonders betroffen sind der Handel, die Bauwirtschaft sowie die Beherbergungs- und Gastronomiebranche. Bereits jetzt verzeichnet die Statistik 79 Großinsolvenzen mit Passiva von über zehn Millionen Euro. Für 2024 zeigt sich, dass deutlich mehr Gläubiger:innen und Arbeitnehmer:innen von den Insolvenzen betroffen sind als im Vorjahr. Der Kreditschutzverband prognostiziert für 2025 ein weiterhin düsteres Bild.

>>> Krise in der Auto-Industrie: Immer mehr Zulieferer schlittern in die Insolvenz

Die österreichische Wirtschaft ist 2024 von einem massiven Insolvenzschub geprägt, der tiefgreifende Folgen hat. Der KSV1870 hatte bereits im Sommer Zahlen prognostiziert, die sich nun im historischen Höchstbereich bestätigen. Neben zahlreichen Großinsolvenzen geraten verstärkt auch mittelständische Betriebe in wirtschaftliche Schwierigkeiten und werden vor Gericht verhandelt. Im Gegensatz zu vielen Insolvenzen, die in der Corona-Pandemie ausgelöst wurden, verfügen diese Betriebe über mehr Aktivvermögen. Sie sind zwar überschuldet oder zahlungsunfähig, besitzen jedoch eine gewisse finanzielle Substanz. Der Kreditschutzverband nennt als Hauptursachen für diese Entwicklungen gestiegene Energie-, Rohstoff- und Personalkosten, die von den Unternehmen häufig nicht oder nur unzureichend an ihre Kunden weitergegeben werden konnten.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!