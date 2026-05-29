Brenner LKW-Verkehr : Brenner-Chaos: Warum Europas wichtigste Transitroute jetzt dringend 5G braucht

29.05.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Tausende Lkw, fragile Lieferketten und Millionenrisiken bei jeder Sperre: Der Brenner zeigt, wie abhängig Europas Industrie von einer einzigen Transitroute ist. Ein neues 5G-Projekt soll Staus, Ausweichverkehr und autonome Lkw-Transporte berechenbarer machen – doch ausgerechnet an einer entscheidenden Stelle droht eine Lücke, die das gesamte Vorhaben ausbremsen könnte.
Verkehrsstau auf der Brennerautobahn in Richtung Süden Italien zu Beginn der Urlaubszeit

Stau am Brenner: Täglich rollen tausende Lkw über die meistbefahrene Transitroute Europas – jede Stunde Stau kostet Millionen

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Erstveröffentlichung
29.05.2026
Letzte Aktualisierung
29.05.2026
Wolfgang Korne