Herr Braunegg, worum geht es bei diesem Projekt im Kern?

Die EU-Kommission will, dass die großen transeuropäischen Transportkorridore für die Zukunft gerüstet werden. Konkret geht es um das Förderprogramm CEF II Digital, Call Nummer vier – den letzten unter dem Titel "5G Large Scale Pilots". Entlang dieser Korridore soll eine durchgehende, leistungsfähige 5G-Abdeckung entstehen, die künftig autonomes und vernetztes Fahren ermöglicht.

Insgesamt reden wir von 26.000 Kilometern transeuropäischem Netzwerk. Der Brenner gehört dabei zu den neuralgischen Punkten. Wenn dort irgendwas steht, leidet ganz Europa darunter.

Welche Rolle übernimmt Optimus Tower dabei konkret?

Wir sind eine Tower Company. Wir bauen und betreiben passive Infrastruktur – Mobilfunktürme und Antennenträger, auf die Mobilfunkbetreiber ihre aktive Technik und Antennen montieren. Mit über 4.700 Standorten sind wir der größte unabhängige Anbieter dieser Art in Österreich. In diesem Projekt sorgen wir dafür, dass zwischen dem Brenner und Kufstein eine lückenlose 5G-geeignete Infrastruktur steht: drei neue Standorte, 28 Upgrades auf bestehenden Masten und Ersatz weiterer Standorte, die statisch kein 5G mehr vertragen. Die Antennen bleiben Eigentum der Mobilfunkbetreiber – die passive Infrastruktur gehört uns.

Was nützt das einem Frächter in der Praxis?

Kurzfristig sind es Echtzeit-Informationsdienste: Der Tunnel vor mir ist auf Rot wegen eines Unfalls. Der Verkehr stockt – ich gehe schon jetzt vom Gas. Ein Rettungsfahrzeug kommt von hinten, alle linken Spuren werden freigegeben. Das klingt simpel, spart aber enorme Ressourcen. Der 38-Tonner ist am effizientesten, wenn er rollt – jeder Bremsvorgang kostet Kraftstoff und belastet die Umwelt. Mittelfristig geht es um Platooning: Ein Lkw fährt voraus, zwei bis vier folgen automatisiert im Konvoi. Statt fünf Fahrer brauche ich vielleicht noch zwei. Für Transportunternehmen, die händeringend Fahrer suchen, ist das ein enormer Hebel.