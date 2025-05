Während MTU mit kurz- und mittelfristigen Handelsbarrieren und volatilen Wechselkursen kämpft, hat der Konzern eine klare Vision für die Zukunft – und die ist elektrisch. Schon Mitte der 2030er Jahre rechnet Wagner mit dem kommerziellen Start elektrisch betriebener Passagierflugzeuge. Im Interview mit dem „Münchner Merkur“ erklärte der CEO, dass insbesondere bei kleineren Maschinen mit 20 bis 30 Sitzen der Brennstoffzellenantrieb schon bald Realität werden könnte.

Die Technologie dahinter basiert auf der Flying Fuel Cell (FFC) und ist für den Einsatz im regionalen Flugverkehr auf kürzeren Strecken vorgesehen. Die FFC nutzt eine Brennstoffzelle, in der Wasserstoff und Sauerstoff unter Abgabe elektrischer Energie zu Wasser reagieren. Die erzeugte Energie treibt über ein Getriebe einen Propeller an, der von einem Elektromotor bewegt wird. Dieser Elektromotor entsteht in Zusammenarbeit zwischen MTU und der eMoSys GmbH, einem auf Elektromotoren spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Starnberg, das seit 2023 zur MTU gehört.

Die FFC verursacht keine CO₂- oder NOx-Emissionen und stößt lediglich Wasser aus. Auch die Partikelbildung entfällt vollständig. Nach Unternehmensangaben lässt sich die Klimawirkung des Antriebs um bis zu 95 Prozent verringern. Zusätzlich wird eine deutliche Lärmreduktion erwartet, da der Propeller die einzige verbleibende Geräuschquelle darstellt.

