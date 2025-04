Investitionsschwerpunkt in der Prozessautomatisierung ist derzeit der Energiesektor. Das bestätigt Thomas Lutzky, Geschäftsführer von Phoenix Contact Österreich. „Die großen Themen sind Netzausbau, Smart Grid-Lösungen und Sektorkopplung.“ In der Konzernzentrale von Phönix Connect in Blomberg, Deutschland, demonstriert man bereits die Vision einer „all electricity society“.

Gebaut wurde am Standort der Konzernzentrale um 40 Millionen Euro auch eine Produktionshalle, die bereits viele Visionen davon umsetzt. Mit PV-Anlage am Dach wird mehr Energie produziert, als die 18500 m2 große Halle für 400 Mitarbeiter verbraucht. Wärme- und Kältespeicher verhelfen dem Standort zu nachhaltigem und effizienten Energieeinsatz und mit der Installation eines 600-Volt-Gleichstromnetzes werden zudem Umwandlungsverluste auf Wechselstrom vermieden. „Gleichstrom wird in Zukunft ein immer größeres Thema“, ist Lutzky überzeugt.



Flexibilisierung von Autowerken



Die Automobilbranche sieht ebenfalls eine elektrische Zukunft, auch wenn neue Investitionen in Deutschland auf sich warten lassen. Während der chinesische Autobauer BYD in Ungarn und in Österreich neue Werke für die E-Autos baut, zögern deutsche Hersteller. Die Flexibilisierung der Produktion, um in der Transformationsphase Verbrenner- und Elektrofahrzeuge gleichzeitig herstellen zu können, gilt dabei als entscheidend. BMW zeigt an seinem Standort in Dingolfing, nördlich von München, wie das funktionineren kann. Das Werk wude in den letzten Jahren zum flexibelsten Werk der Automotive-Industrie modernisiert.

Auf den Bändern können gleichzeitig verschiedene BMW-Serien mit Benzin-, Diesel- oder Elektroantrieb assembliert werden. Bunt durcheinandergewürfelt legt die Arbeitsvorbereitung dabei die Bänderbestückung nur für die nächste Tage im voraus fest. Die an den einzelnen Assemblierstationen Arbeitenden kriegen Unterschiede der Modelle zum Teil nur dadurch mit, dass man ihnen auf Displays andere Entnahmetöpfe für Schrauben und Einbaustellen für Bauteile einspielt. Möglich macht diese Flexibilität auch eine ausgefeilte Logistik, die Assemblierkomponenten mehr oder weniger „just in time“ in Zwischenlager gleich neben den Stationen anliefert. Bis zu 40 Prozent aller Fahrzeuge, die in Dingolfing produziert werden, sind bereits jetzt E-Autos. In Zukunft sollen es noch mehr werden.