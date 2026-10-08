Temu ist binnen weniger Jahre zu einem der wichtigsten Herausforderer des europäischen Onlinehandels geworden. In Österreich gehört die Plattform inzwischen zu den größten E-Commerce-Marktplätzen: Der Handelsverband bezifferte das über Temu abgewickelte Bruttowarenvolumen für 2025 zuletzt auf rund 646 Millionen Euro und ordnete die Plattform damit bereits auf Rang zwei der heimischen Marktplätze ein. Noch im Report für 2024 waren 341 Millionen Euro ausgewiesen worden. Rund 60 Prozent der österreichischen Bevölkerung sollen nach Angaben des Handelsverbands inzwischen bei Temu einkaufen.

Die wirtschaftliche Bedeutung Temus für Österreich besteht allerdings weniger in heimischen Produktionsstätten oder einer großen lokalen Beschäftigtenbasis als in der Veränderung der Wettbewerbsbedingungen. Die Plattform bringt asiatische Hersteller und Händler unmittelbar mit europäischen Konsumenten zusammen, drückt damit Preise und traditionelle Handelsmargen und erzeugt enorme grenzüberschreitende Warenströme.

Gerade dieses Modell gerät zunehmend unter regulatorischen Druck. Im Mai 2026 verhängte die Europäische Kommission gegen den Betreiber von Temu eine Geldbuße von 200 Millionen Euro nach dem Digital Services Act. Nach den Feststellungen der Kommission hatte Temu die systemischen Risiken illegaler Produkte auf seinem Marktplatz nicht ausreichend bewertet. Bereits seit Juli 2026 gilt zudem ein neuer EU-Pauschalzoll auf Kleinsendungen aus Drittstaaten. Für Temu ist damit eine Phase beendet, in der extrem günstiger Direktversand aus China weitgehend zollfrei möglich war.