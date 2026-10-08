Temu Österreich Onlinehandel : Temu: Warum der China-Marktplatz jetzt seine eigene Erfolgsformel umbauen muss
Temu ist binnen weniger Jahre zu einem der wichtigsten Herausforderer des europäischen Onlinehandels geworden. In Österreich gehört die Plattform inzwischen zu den größten E-Commerce-Marktplätzen: Der Handelsverband bezifferte das über Temu abgewickelte Bruttowarenvolumen für 2025 zuletzt auf rund 646 Millionen Euro und ordnete die Plattform damit bereits auf Rang zwei der heimischen Marktplätze ein. Noch im Report für 2024 waren 341 Millionen Euro ausgewiesen worden. Rund 60 Prozent der österreichischen Bevölkerung sollen nach Angaben des Handelsverbands inzwischen bei Temu einkaufen.
Die wirtschaftliche Bedeutung Temus für Österreich besteht allerdings weniger in heimischen Produktionsstätten oder einer großen lokalen Beschäftigtenbasis als in der Veränderung der Wettbewerbsbedingungen. Die Plattform bringt asiatische Hersteller und Händler unmittelbar mit europäischen Konsumenten zusammen, drückt damit Preise und traditionelle Handelsmargen und erzeugt enorme grenzüberschreitende Warenströme.
Gerade dieses Modell gerät zunehmend unter regulatorischen Druck. Im Mai 2026 verhängte die Europäische Kommission gegen den Betreiber von Temu eine Geldbuße von 200 Millionen Euro nach dem Digital Services Act. Nach den Feststellungen der Kommission hatte Temu die systemischen Risiken illegaler Produkte auf seinem Marktplatz nicht ausreichend bewertet. Bereits seit Juli 2026 gilt zudem ein neuer EU-Pauschalzoll auf Kleinsendungen aus Drittstaaten. Für Temu ist damit eine Phase beendet, in der extrem günstiger Direktversand aus China weitgehend zollfrei möglich war.
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Onlinehandel Österreich: Wie Temu die Spielregeln im Handel verändert
Die eigentliche Bedeutung Temus liegt nicht darin, dass ein weiterer Onlinehändler Marktanteile gewonnen hat. Das Unternehmen verändert die Architektur des Handels.
Das traditionelle Modell eines europäischen Importeurs sieht mehrere Stufen vor: Produktion, Großhandel beziehungsweise Importeur, Lagerhaltung, nationaler Handel und schließlich Verkauf an den Kunden. Temu versucht, Teile dieser Kette zu verkürzen. Händler und Produzenten können über eine digitale Plattform direkt oder über stark zentralisierte Logistikstrukturen an Konsumenten verkaufen.
Dadurch werden Produkte angeboten, deren Verkaufspreise für europäische Händler teilweise kaum erreichbar sind. Kosten für stationäre Filialen, nationale Vertriebsorganisationen und Teile der Lagerhaltung entfallen oder werden anders verteilt.
Für Österreich ist das deshalb relevant, weil der Onlinehandel längst einen bedeutenden Teil des privaten Konsums ausmacht. Laut der E-Commerce-Studie 2025 von KMU Forschung Austria im Auftrag des Handelsverbands erreichte der Distanzhandel damals rund 12,5 Milliarden Euro. 74 Prozent der österreichischen Bevölkerung kauften online.
Temu konkurriert damit nicht bloß mit Amazon oder Shein. Jeder Euro, der über eine ausländische Plattform direkt zu einem ausländischen Händler fließt, steht grundsätzlich auch im Wettbewerb mit österreichischen Elektronikhändlern, Modeketten, Möbelhändlern, Spielzeuggeschäften oder spezialisierten Onlineshops.
Wie groß dieser Effekt volkswirtschaftlich tatsächlich ist, lässt sich allerdings nicht exakt aus öffentlich verfügbaren Daten herausrechnen.
Temu-Geschäftsmodell erklärt: Plattform, Preise, Daten und Logistik
Temu ist primär ein digitaler Marktplatz und kein klassischer Hersteller.
Die Plattform vermittelt ein sehr breites Sortiment – von Kleidung und Haushaltswaren über Elektronikzubehör und Spielzeug bis zu Kosmetikartikeln. Die technische Plattform organisiert Produktsuche, Empfehlungssysteme, Werbung, Zahlungsabwicklung und Teile der Logistik- und Händlerprozesse.
Das Geschäftsmodell unterscheidet sich damit von einem Händler, der Waren selbst einkauft, besitzt und anschließend mit eigener Marge verkauft.
Für den Mutterkonzern PDD Holdings sind vor allem zwei Erlösquellen relevant: Online-Marketing-Dienstleistungen sowie Transaktionsdienste. 2025 erzielte der Konzern 217,8 Milliarden RMB mit Online-Marketing und verwandten Dienstleistungen sowie 214,1 Milliarden RMB mit Transaktionsservices. Einen separaten Temu-Umsatz veröffentlicht PDD Holdings nicht.
Diese fehlende Segmenttransparenz ist für die wirtschaftliche Analyse erheblich: Aus dem Geschäftsbericht lässt sich nicht sauber ablesen, wie profitabel Temu allein ist oder welchen Anteil die internationale Plattform am Konzernergebnis trägt.
PDD Holdings und Temu: Warum Wachstum plötzlich teurer wird
PDD Holdings gehörte zuletzt weiterhin zu den wachstumsstarken großen E-Commerce-Konzernen. Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um zehn Prozent auf rund 431,85 Milliarden RMB. Gleichzeitig erhöhten sich die Umsatzkosten um 23 Prozent auf 188,8 Milliarden RMB; auch die Vertriebs- und Marketingkosten nahmen zu.
Im zweiten Quartal 2026 setzte sich das Umsatzwachstum abgeschwächt fort. Die Erlöse erreichten 112,4 Milliarden RMB und lagen acht Prozent über dem Vorjahresquartal. Der Nettogewinn sank dagegen um zwölf Prozent auf 27,2 Milliarden RMB. Die Marketingausgaben lagen bei 29,7 Milliarden RMB nach 27,2 Milliarden RMB im Vorjahreszeitraum.
Das zeigt die strategische Herausforderung: PDD muss internationales Wachstum, Händlerförderung, Logistik und aggressive Kundengewinnung finanzieren, während gleichzeitig die regulatorischen Kosten steigen.
Für Temu Österreich veröffentlicht der Konzern weder Umsatz noch Ergebnis oder Beschäftigtenzahl separat.
Eine Annäherung an die Marktgröße liefern deshalb externe Marktdaten. Handelsverband und ECDB bezifferten das österreichische Bruttowarenvolumen Temus für 2024 zunächst auf mehr als 341 Millionen Euro. Für 2025 nennt der Handelsverband bereits 646 Millionen Euro. Die Größen sind als Marktplatzvolumen und nicht mit dem bilanziellen Umsatz von Temu oder PDD Holdings gleichzusetzen.
Die beinahe Verdoppelung innerhalb kurzer Zeit illustriert dennoch, wie schnell sich die Gewichte im österreichischen Onlinehandel verschoben haben.
EU gegen Temu: Warum der Digital Services Act zum Geschäftsrisiko wird
Temus bisheriges Wachstum trifft inzwischen auf ein wesentlich schärferes europäisches Regelwerk.
Die Europäische Kommission stufte Temu im Mai 2024 nach dem Digital Services Act als „Very Large Online Platform“ ein. Damit gelten für die Plattform besonders weitgehende Pflichten bei Risikobewertung, Transparenz und dem Umgang mit illegalen Inhalten und Produkten. Die EU-Kommission führt Temu inzwischen mit rund 75 Millionen durchschnittlich monatlich aktiven Nutzern in der EU.
Im Oktober 2024 eröffnete die Kommission ein förmliches DSA-Verfahren. Untersucht wurden unter anderem der Umgang mit illegalen Produkten, die potenziell suchtfördernde Gestaltung des Dienstes, Empfehlungssysteme und der Zugang zu Daten für Forscher.
Im Juli 2025 kam die Kommission vorläufig zum Schluss, Temu habe die Risiken illegaler Produkte nicht ausreichend bewertet. Testkäufe hätten bei Babyspielzeug und kleinen Elektrogeräten erhebliche Compliance-Probleme gezeigt.
Am 28. Mai 2026 folgte die Geldbuße von 200 Millionen Euro. Die Kommission kritisierte insbesondere, dass Temus Risikobewertung auf allgemeinen Informationen über den E-Commerce-Markt beruhte, anstatt ausreichend auf Daten der eigenen Plattform einzugehen.
Parallel dazu läuft auf europäischer Ebene ein verbraucherschutzrechtliches Verfahren. Das CPC-Netzwerk hatte Temu bereits Ende 2024 unter anderem wegen mutmaßlich irreführender Rabattdarstellungen, verkaufsförderndem Zeitdruck, Gamification, unzureichender Information über Rückgabe- und Erstattungsrechte sowie möglicher Probleme bei Kundenbewertungen beanstandet.
Für Temu ist Regulierung damit keine Randfrage mehr, sondern ein Kernfaktor des Geschäftsmodells.
Temu Zoll 2026: Warum Billigpakete aus China neu kalkuliert werden
Besonders wichtig ist die Reform des europäischen Zollsystems.
2025 wurden laut Europäischer Kommission rund 5,9 Milliarden niedrigpreisige E-Commerce-Artikel direkt aus Drittstaaten in die EU eingeführt. Mehr als 90 Prozent kamen aus China.
Seit 1. Juli 2026 gilt für Kleinsendungen bis 150 Euro ein vorläufiger Pauschalzoll von drei Euro je Warenkategorie in einer Sendung. Die frühere Zollbefreiung für Waren unterhalb dieser Schwelle wurde damit faktisch beendet. Die Übergangslösung soll gelten, bis das neue EU-Zollsystem vollständig einsatzbereit ist.
Für klassische europäische Händler war die alte Regelung seit Jahren ein Streitpunkt. Während etwa ein österreichischer Händler Waren in größeren Mengen importiert und dabei reguläre Zoll- und Compliance-Prozesse durchläuft, konnten niedrigwertige Direktbestellungen aus Drittstaaten lange von der Zollfreigrenze profitieren.
Die neuen Regeln beseitigen Temus Kostenvorteil nicht vollständig. Sie verschlechtern aber die Ökonomie extrem billiger Einzelbestellungen.
Zusätzlich ist spätestens ab November 2026 eine EU-weite Bearbeitungsgebühr für Kleinsendungen vorgesehen. Das erhöht den Anreiz für Temu, mehr Waren gesammelt in die EU einzuführen und über europäische Lager beziehungsweise europäische Händler abzuwickeln.
Genau darin dürfte ein wesentlicher strategischer Wandel liegen: Das ursprüngliche Modell des nahezu vollständigen Direktversands aus China wird in Europa schwieriger.
Temu Jobs in Österreich: Warum der Effekt vor allem die Logistik trifft
Für einen klassischen Industrie-Arbeitgeber würde sich die Standortfrage anhand von Fabriken und Beschäftigten beantworten lassen. Bei Temu ist das anders.
Öffentlich verfügbare Quellen weisen keine bedeutende eigene Beschäftigtenbasis oder Unternehmenszentrale in Österreich aus. Eine belastbare Zahl der Temu-Beschäftigten in Österreich ist nicht veröffentlicht.
Arbeitsmarktwirkungen entstehen vielmehr indirekt. Das zusätzliche Paketvolumen schafft Nachfrage in Logistik, Zustellung und Fulfilment. Gleichzeitig erhöht die Plattform den Wettbewerbsdruck auf österreichische Händler, die wesentlich mehr lokale Beschäftigung in Filialen, Verwaltung, Einkauf und Logistik aufweisen.
Wie viele Arbeitsplätze dadurch entstehen oder verloren gehen, ist anhand öffentlich verfügbarer Daten nicht seriös Temu allein zuzurechnen.
China-Pakete in Österreich: Was Temu für Handel, Zoll und Wertschöpfung bedeutet
Der wirtschaftliche Österreich-Bezug von Temu ist damit ungewöhnlich: Der Markteinfluss ist sehr groß, die nachweisbare lokale Wertschöpfung dagegen wesentlich schwerer zu erkennen.
Nach Angaben des Handelsverbands wurden 2025 in Österreich rund 430 Millionen Pakete zugestellt. Mehr als 100 Millionen davon sollen aus China gekommen sein. Gleichzeitig zählt Temu inzwischen zu den umsatzstärksten Marktplätzen des Landes.
Das hat mindestens vier Konsequenzen.
Erstens verschärft Temu den Preiswettbewerb im Non-Food-Handel. Besonders betroffen sind standardisierte und leicht versendbare Waren wie Textilien, Accessoires, Haushaltsartikel, Spielwaren und günstige Elektronikprodukte.
Zweitens verschiebt sich Wertschöpfung. Österreichische Händler tragen Kosten für Personal, Geschäftsflächen, Lager, Produktprüfung und nationale Verwaltung. Bei grenzüberschreitenden Marktplatzmodellen fallen Teile dieser Wertschöpfung außerhalb Österreichs an.
Drittens steigt der Kontrollaufwand. Die schiere Menge der Sendungen stellt Zoll- und Marktüberwachungsbehörden vor ein Skalierungsproblem. EU-weit entfielen 2025 bereits mehr als 97 Prozent aller eingehenden Sendungen auf E-Commerce-Pakete. Trotz 387.588 Zollkontrollen lag die Kontrollquote bei nur 65 Artikeln pro Million importierter Artikel.
Viertens zwingt der Wettbewerb auch heimische Unternehmen zur Anpassung. Preis allein ist gegenüber chinesischen Marktplätzen für viele Händler kaum eine tragfähige Strategie. Beratung, schnelle lokale Verfügbarkeit, Service, Reparatur, garantierte Produktsicherheit und Markenvertrauen werden dadurch wichtiger.
Temu-Aufstieg: Wie der China-Marktplatz in drei Jahren Europa eroberte
Temu ist wesentlich jünger, als seine heutige Marktposition vermuten lässt.
PDD Holdings startete die Plattform im September 2022 zunächst in den USA. Bereits im April 2023 folgte der Eintritt in den europäischen Markt.
Der EU-Betreiber Whaleco Technology Limited war im Juli 2022 in Irland gegründet worden. Das Unternehmen ist unter der Nummer 723548 registriert und hat seinen Sitz in Dublin.
Innerhalb von nur gut drei Jahren entwickelte sich Temu damit von einer neuen Plattform zu einem der meistgenutzten europäischen Online-Marktplätze.
Gerade diese Geschwindigkeit unterscheidet Temu von früheren Internationalisierungswellen im Handel: Für die Expansion waren keine tausenden Filialeröffnungen notwendig. Digitale Kundenakquisition und eine international skalierbare Lieferkette genügten, um innerhalb kurzer Zeit relevante Marktanteile aufzubauen.
PDD Holdings Aktie: Wem Temu gehört und warum Anleger vorsichtiger werden
Temu gehört zum Umfeld der börsennotierten PDD Holdings Inc. Deren American Depositary Shares werden an der Nasdaq unter dem Kürzel PDD gehandelt.
Die Eigentümerstruktur ist vergleichsweise konzentriert. Laut dem jüngsten Jahresbericht hielten mit Gründer Zheng Huang verbundene Gesellschaften per 18. März 2026 wirtschaftlich 24,8 Prozent der Aktien. Mit Tencent verbundene Gesellschaften kamen auf 13,8 Prozent, mit der PDD Partnership verbundene Gesellschaften auf 6,5 Prozent.
Operativ wird PDD Holdings von Lei Chen und Jiazhen Zhao als Co-Chief-Executive-Officers geführt.
Die Börse bewertet das Wachstum inzwischen deutlich vorsichtiger als in früheren Phasen. Am 6. Oktober 2026 lag die PDD-Aktie bei rund 78,40 US-Dollar; seit Jahresbeginn hatte sie damit knapp 31 Prozent verloren. Solche Kursbewegungen spiegeln allerdings neben Temus Entwicklung auch das chinesische Kerngeschäft, allgemeine China-Risiken und die Erwartungen an die Profitabilität des Gesamtkonzerns wider.
Eine „Temu-Aktie“ gibt es nicht.
Temu Zukunft in Europa: Aus dem Billigboom wird ein Regulierungstest
Temu dürfte den europäischen Handel weiter beschäftigen. Aber die entscheidende Frage hat sich verändert.
2023 und 2024 lautete sie vor allem: Wie schnell kann Temu wachsen? 2026 lautet sie eher: Kann Temu sein Niedrigpreismodell an europäische Produktsicherheits-, Zoll- und Plattformregeln anpassen, ohne einen wesentlichen Teil seines Kostenvorteils einzubüßen?
Die regulatorischen Rahmenbedingungen werden jedenfalls enger. Seit Juli 2026 verteuert der Pauschalzoll niedrigwertige Direktimporte. Die neue EU-Zollarchitektur soll Plattformen zudem stärker selbst in die Verantwortung des Importeurs nehmen. Bei schwerwiegenden Verstößen sieht das neue System Sanktionen bis hin zu Zugangsbeschränkungen für Plattformen vor.
Gleichzeitig bleibt der kommerzielle Druck hoch. Mehrere hundert Millionen Euro Bruttowarenvolumen allein in Österreich zeigen, dass Temu kein Nischenphänomen mehr ist.
Für österreichische Händler bedeutet das: Selbst wenn die Regulierung die Wettbewerbsbedingungen schrittweise angleicht, wird der von Temu ausgelöste Preis- und Digitalisierungsdruck nicht wieder verschwinden.
Für Temu wiederum beginnt die schwierigere Phase seines europäischen Experiments. Wachstum lässt sich durch Marketing und niedrige Preise relativ schnell erzeugen. Dauerhaft profitables Wachstum unter denselben Sicherheits-, Zoll- und Verbraucherregeln wie etablierte europäische Marktteilnehmer ist die deutlich anspruchsvollere Aufgabe.
Gerade deshalb bleibt Temu für den Wirtschaftsstandort Österreich relevant – obwohl das Unternehmen hier kaum industrielle Infrastruktur besitzt. Es zeigt exemplarisch, wie digitale Plattformen Marktanteile gewinnen können, ohne im gleichen Umfang lokale Wertschöpfungsstrukturen aufzubauen, und warum Handels-, Zoll- und Industriepolitik zunehmend ineinandergreifen.
|EU-Betreiber
|Whaleco Technology Limited
|EU-Sitz
|Irland
|Start des Temu-Modells
|September 2022 in den USA
|Start in der EU
|April 2023
|Konzernzugehörigkeit
|PDD Holdings
|Konzernsitz / Struktur
|PDD Holdings Inc., Cayman-Islands-Holding; operative Adressen u. a. Dublin und Shanghai
|Konzernführung
|Lei Chen und Jiazhen Zhao, Co-CEOs von PDD Holdings
|Temu-Umsatz Österreich
|Nicht separat veröffentlicht; Handelsverband/ECDB nennen für 2025 rund 646 Mio. Euro Bruttowarenvolumen
|PDD-Umsatz 2025
|431,85 Mrd. RMB
|PDD-Umsatz Q2 2026
|112,4 Mrd. RMB, +8 % gegenüber Vorjahr
|PDD-Ergebnis Q2 2026
|27,2 Mrd. RMB Nettogewinn, -12 % gegenüber Vorjahr
|Börsennotierung
|PDD Holdings: Nasdaq, Kürzel PDD
|Wichtigste Geschäftsfelder
|Online-Marktplätze, Transaktionsdienste, Online-Marketing