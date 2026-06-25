Unter dem auf der Plattform ausgewiesenen „Local“-Tag fasst Temu unterschiedliche Modelle zusammen. Dazu gehören sowohl europäische Händler als auch Unternehmen außerhalb der EU, die ihre Waren über Lager oder Fulfillment-Center innerhalb Europas versenden. „Hier geht es auch um Nicht-EU-Händler, die ein Versandzentrum oder Fulfillment-Center in Europa haben und von dort versenden.“

Dabei setzt das Unternehmen nicht auf den Aufbau einer eigenen Logistik-Infrastruktur. „In Europa planen wir die Einführung einer von Temu unterstützten Logistik-Infrastruktur, die auch Partner-Fulfillment-Center umfassen kann, um unser Local-to-Local-Programm zu unterstützen.“ Der Ansatz sei partnerschaftlich angelegt. „Wir bauen ein Partnersystem auf.“

Nach Angaben des Unternehmens umfasst dieses Modell Lagerhaltung, Transport und Zustellung gleichermaßen. Temu greife dabei auf bestehende Dienstleister zurück und organisiere deren Einbindung entlang der Lieferkette. „Wir wollen nicht, dass lokale Logistikpartner aus dieser Wertschöpfungskette herausgeschnitten werden.“

Wie dieses Modell in der Praxis funktioniert, beschreibt Temu anhand eines Beispiels: Bestellt ein Kunde in Frankreich bei einem Händler in Deutschland, übernimmt ein nationaler Logistikdienstleister die Abholung, ein weiterer Partner den grenzüberschreitenden Transport und ein lokaler Anbieter die Zustellung im Zielland. „Dann sind in dem Fall drei verschiedene Logistikanbieter involviert. Temu arbeitet eng mit den verschiedenen Partnern zusammen, um die Logistikströme zu koordinieren und zu optimieren.“

Nach Angaben des Unternehmens wurden in den vergangenen Monaten bereits mehrere Memorandums of Understanding (MoUs) mit europäischen Logistikunternehmen geschlossen. Der Vorteil liege darin, auf bestehende Infrastruktur zurückzugreifen, anstatt parallele Strukturen aufzubauen. „Das ist eine existierende Infrastruktur, die so gewachsen ist und in den lokalen Märkten hervorragend funktioniert.“