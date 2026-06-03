Die Austrian Post Group ist nicht nur eine Transportdienstleisterin, sondern eine Full-Service-Partnerin, die sämtliche Anforderungen im E-Commerce aus einer Hand bedient und maßgeschneiderte Versandlösungen anbietet. Das umfasst Services wie Retourenlösungen, Gefahr- und Sperrgutversand, vereinfachte Verzollung sowie integrierte E-Commerce Lösungen und macht die Austrian Post Group zur Full-Service-Partnerin entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Darüber hinaus bietet die Austrian Post Group ein großes Out-of-Home Netzwerk, wie Pick-Up und Drop-Off Points sowie – in Österreich – die 24/7 erreichbaren Poststationen im „Schlapfenradius“. Mit fast 7.800 Paketstationen in der gesamten Region können Empfänger*innen Pakete flexibel abholen und retournieren.