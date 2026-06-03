E-Commerce : Die Austrian Post Group baut ihr E-Commerce-Ökosystem aus
Die Austrian Post Group vereint mehrere Logistikunternehmen, die Österreichische Post ist eines davon. Mit eigenen Standorten in der CEE- und SEE-Region sowie in Eurasien bündelt die Gruppe Logistik- und E-Commerce-Aktivitäten. Zusätzlich arbeitet die Austrian Post Group weltweit mit starken Partner*innen zusammen. Im Fokus steht ihre Rolle im internationalen Paketgeschäft und im grenzüberschreitenden E-Commerce-Versand: getragen von eigener Infrastruktur, internationalen Standorten und starker Vernetzung.
Mehr als Zustellung und Versand
Die Austrian Post Group ist nicht nur eine Transportdienstleisterin, sondern eine Full-Service-Partnerin, die sämtliche Anforderungen im E-Commerce aus einer Hand bedient und maßgeschneiderte Versandlösungen anbietet. Das umfasst Services wie Retourenlösungen, Gefahr- und Sperrgutversand, vereinfachte Verzollung sowie integrierte E-Commerce Lösungen und macht die Austrian Post Group zur Full-Service-Partnerin entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Darüber hinaus bietet die Austrian Post Group ein großes Out-of-Home Netzwerk, wie Pick-Up und Drop-Off Points sowie – in Österreich – die 24/7 erreichbaren Poststationen im „Schlapfenradius“. Mit fast 7.800 Paketstationen in der gesamten Region können Empfänger*innen Pakete flexibel abholen und retournieren.
Internationale Expansion als Grundlage
Die Austrian Post Group baut ihr internationales Geschäft gezielt aus, um den Anforderungen des grenzüberschreitenden E-Commerce gerecht zu werden. „Wir wollen im E-Commerce einen sehr breiten internationalen Footprint anbieten. Wir erreichen mehr als 160 Millionen Empfänger*innen in Österreich, Süd- und Osteuropa, der Türkei und darüber hinaus. Von der Türkei aus haben wir weitere Schritte entwickelt und sind in Aserbaidschan und in Georgien gestartet“, sagt dazu Peter Umundum, Deputy CEO, Parcels & Logistics (COO).
Durch den Ausbau logistischer Strukturen, die Erweiterung des Leistungsportfolios und die Vernetzung entsteht ein Logistiksystem, das internationalen Versand zuverlässiger und planbarer macht.
euShipments.com: Fulfillment und Cross-Border-E-Commerce aus einer Hand
Im März 2026 hat die Österreichische Post das Closing zum Erwerb von 70 Prozent an euShipments.com abgeschlossen – dem führenden Cross-Border- und Fulfillment-Anbieter in Südost- und Osteuropa.
euShipments.com unterstützt Online-Händler*innen beim europaweiten Versand – und macht diesen deutlich einfacher: Händler*innen können in mehreren europäischen Märkten verkaufen, ohne selbst verschiedene Logistikpartner*innen, Schnittstellen oder Prozessen koordinieren zu müssen. Versand, Fulfillment und internationale Zustellung kommen aus einer Hand.
Das Leistungsportfolio umfasst Versand in 27 europäische Länder, ein Netzwerk aus mehreren Fulfillment-Standorten in Europa und lokale Paketdienstleister*innen für die Zustellung im Zielland. Händler*innen können ihre Produkte über eigene Fulfillment-lager von eu.Shipments.com versenden. Eine einzige technische Anbindung genügt für mehrere Versandoptionen und Länder.
Relevant vor allem für kleine und mittlere Händler*innen
Gerade für kleine und mittlere Online‑Händler*innen bietet euShipments.com einen klaren Mehrwert.Über eine einzige Schnittstelle erhalten sie Zugang zu unterschiedlichsten E-Commerce-Portalen und können in mehreren europäischen Märkten gleichzeitig verkaufen – ohne die Komplexität von Logistik, Fulfillment, Retouren und Zollabwicklung selbst managen zu müssen. Das macht internationales Wachstum erheblich einfacher.
Durch die Einbindung von euShipments.com in das Ökosystem der Austrian Post Group entsteht für Händler*innen ein integriertes Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der Lagerung und dem Fulfillment über den grenzüberschreitenden Versand bis hin zu ergänzenden Services wie Retourenmanagement, Zahlungsabwicklung und IOSS-Lösungen für den EU-Import.
euShipments.com – Fakten auf einen Blick
- Versand in 27 europäische Länder
- Netzwerk aus mehreren Fulfillment-Standorten in Europa
- Lokale Paketdienstleister*innen für die Zustellung im Zielland
- Versand aus eigenen Fulfillment-Lagern
- Eine technische Anbindung/Plattform für mehrere Versandoptionen und Länder
- Über 1.300 Kund*innen
- Mehr als 400 Mitarbeiter*innen
- Umsatz über 50 Mio. Euro (2025)