Wer günstige Waren bei Temu, Shein, AliExpress oder anderen Onlinehändlern außerhalb der Europäischen Union bestellt, muss sich auf weitere Änderungen einstellen. Nach einer seit Juli geltenden Zollabgabe und der ab Oktober wirksamen österreichischen Paketsteuer soll spätestens ab 1. November 2026 eine zusätzliche EU-weite Bearbeitungsgebühr für kleine Sendungen eingeführt werden. Wie hoch diese Gebühr ausfallen wird, steht allerdings noch nicht fest.

Die Neuerung ist Teil der umfangreichen Reform des europäischen Zollsystems. Rat und Europäisches Parlament hatten sich bereits im März 2026 politisch auf die Grundzüge verständigt. Am 3. September gab der Rat seine abschließende Zustimmung zu dem ausgehandelten Text. Nach Angaben des Rates sollte anschließend noch das Europäische Parlament den endgültigen Text im September bestätigen, bevor die Verordnung unterzeichnet und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden kann.