Die seit Anfang Juli geltenden Einfuhrabgaben für günstige Onlinebestellungen aus Nicht-EU-Staaten zeigen in Österreich offenbar bereits Wirkung. Nach Angaben der Österreichischen Post ist die Zahl der Sendungen chinesischer Billigplattformen in den ersten beiden Juliwochen um rund 50 Prozent zurückgegangen. Post-Logistikvorstand Peter Umundum bezeichnete die Entwicklung gegenüber der „Kleinen Zeitung“ als klaren Effekt der neuen Zollregelung. Die Zahlen stellen allerdings zunächst eine Momentaufnahme dar, da sie lediglich die ersten beiden Wochen nach Inkrafttreten der Maßnahme umfassen.

>>> Millionen Pakete, kaum Kontrolle: Wie E-Commerce-Importe das EU-Zollsystem überlasten

Seit dem 1. Juli 2026 gilt in der Europäischen Union für Onlinewaren aus Drittstaaten mit einem Wert von höchstens 150 Euro ein vorübergehender Pauschalzoll von drei Euro. Entscheidend ist dabei nicht ausschließlich die Zahl der Pakete: Die Abgabe wird für jede unterschiedliche Warenkategorie beziehungsweise Zolltarifposition innerhalb einer Sendung erhoben. Enthält ein Paket Produkte aus mehreren zollrechtlich unterschiedlichen Gruppen, kann der Gesamtbetrag daher deutlich über drei Euro liegen. Die Übergangsregelung soll bis zum 1. Juli 2028 gelten. Danach sollen grundsätzlich die regulären, von der jeweiligen Warenart abhängigen Zollsätze angewendet werden.