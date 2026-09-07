Entscheidend ist, dass die Abgabe nicht pauschal für das gesamte Paket und auch nicht für jedes einzelne Stück berechnet wird. Maßgeblich sind vielmehr die unterschiedlichen Warenkategorien beziehungsweise Zolltarif-Unterpositionen innerhalb einer Sendung. Enthält ein Paket beispielsweise fünf gleichartig eingestufte T-Shirts, fallen insgesamt drei Euro Zoll an. Werden dagegen T-Shirts und eine Armbanduhr gemeinsam verschickt, werden zwei unterschiedliche Warenkategorien erfasst. In diesem Fall beträgt die Abgabe sechs Euro. Auch Kleidungsstücke, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen und deshalb verschiedenen Zolltarif-Unterpositionen zugeordnet werden, können getrennt berechnet werden.

>>> EU gegen Temu: So reagiert der Billigriese auf die neuen Regeln

Die häufig verwendete Bezeichnung „Packerlsteuer“ ist daher ungenau. Rechtlich handelt es sich um einen Zoll und nicht um eine unmittelbar von den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu entrichtende Steuer. Verantwortlich für Anmeldung und Bezahlung ist grundsätzlich der Zollanmelder, also etwa der Verkäufer, der Importeur oder dessen Vertreter. Nur in seltenen Ausnahmefällen kann die Zahlung direkt beim Empfänger landen. Händler können die zusätzlichen Kosten allerdings wirtschaftlich über höhere Produktpreise oder Versandkosten weitergeben.

Von der Drei-Euro-Zollabgabe zu unterscheiden ist eine zusätzliche EU-weite Bearbeitungsgebühr für kleine Pakete. Ihre Einführung ist inzwischen beschlossen: Mit der endgültigen Billigung der EU-Zollreform am 3. September 2026 steht fest, dass die Mitgliedstaaten die Gebühr spätestens ab dem 1. November 2026 einheben werden. Sie soll dazu beitragen, die steigenden Kosten der Zollbehörden für Kontrolle und Überwachung der wachsenden Zahl an E-Commerce-Sendungen abzudecken. Wie hoch die Gebühr konkret ausfallen wird, ist allerdings noch offen. Die Europäische Kommission muss den Betrag vor der Einführung festlegen. Die Bearbeitungsgebühr ist eine eigenständige Maßnahme und kommt zusätzlich zum vorübergehenden Drei-Euro-Zoll für niedrigpreisige Einfuhren zur Anwendung.