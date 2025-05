Während KI in der öffentlichen Debatte als neue Revolution des digitalen Zeitalters gefeiert wird, bleibt ihre Anwendung in vielen Unternehmen erstaunlich rudimentär. Eine aktuelle Umfrage unter Führungskräften österreichischer Betriebe zeigt: Die Technologie ist zwar in Ansätzen angekommen – doch von einer strategischen, integrativen Nutzung kann kaum die Rede sein.

>>> Künstliche Intelligenz bei Greiner: Effiziente Geschäftsprozesse durch smarte KI-Lösungen

Aktuell setzen rund zwei Drittel der befragten Unternehmen bereits auf KI, etwa im Kundenservice, Vertrieb oder bei der Datenanalyse. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass es sich in 74 Prozent der Fälle um einfache oder sehr einfache Anwendungsformen handelt. Dazu zählen etwa Chatbots im Kundenkontakt, automatisierte E-Mail-Sortierung oder grundlegende Textanalysen. Komplexere Projekte, etwa zur vorausschauenden Wartung („Predictive Maintenance“), in der Produktentwicklung oder im Bereich Natural Language Processing, wurden bisher nur von 17 Prozent realisiert.

Diese Zurückhaltung hat verschiedene Ursachen: Die Technologie ist oft erklärungsbedürftig, der Entwicklungsaufwand hoch – und nicht zuletzt fehlt es an spezialisierten Fachkräften. Laut einer internationalen Studie des World Economic Forum wird der Mangel an KI-Expertinnen und Experten in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Der europäische Arbeitsmarkt kann den Bedarf derzeit nicht decken. So gaben laut Digital Economy and Society Index (DESI) der Europäischen Kommission rund 55 Prozent der Unternehmen an, Schwierigkeiten bei der Rekrutierung entsprechender Fachkräfte zu haben.