Sicherheitstechnik und Zutrittsysteme im Check : Sicherheitstechnik: KI-Roboter und Drohnen zeigen, wie Werkschutz jetzt wirklich funktioniert

25.03.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Sicherheitstechnik in der Industrie ist längst nicht mehr nur eine Frage einzelner Maßnahmen – es braucht ganzheitliche Konzepte und strategische Partnerschaften. Doch auch traditionelle Schlüsselsysteme sind immer noch Teil davon.
Security Botic Agent Anymal Securiton

KI-Roboter, Drohnen und smarte Zutrittssysteme prägen die nächste Generation der Sicherheitstechnik in der Industrie.

- © Securiton

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Erstveröffentlichung
25.03.2026
Letzte Aktualisierung
25.03.2026
Wolfgang Korne