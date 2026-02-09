IT Security für Unternehmen Österreich : Magenta: Vertrauensoffensive in der Cybersecurity – Einblick in die neue Sicherheitsstrategie

Lesezeit: ca. 4 Minuten
Thomas Kicker kehrt als CEO zu Magenta zurück – mit Erfahrungen aus dem Silicon Valley bei Palantir und blackshark.ai im Gepäck. Im Interview spricht er über die veränderte Sicherheitslandschaft, rote Linien bei Hyperscalern und warum europäische Herkunft in geopolitisch turbulenten Zeiten zum Wettbewerbsvorteil wird.
Thomas Kicker, CEO Magenta

Thomas Kicker, CEO Magenta: "Wenn mich knapp zwei Euro monatlich davor schützen, dass irgendwelche Gauner mir tausende Euro abknöpfen, ist mir dieses kleine zusätzliche Investment in die Sicherheit wert."

- © Marlena König

Wolfgang Korne