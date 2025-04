Die Energiewende sei hierzulande bisher mit einem starken Fokus auf die Erzeugungsseite betrachtet worden, oberste Priorität sei es gewesen, fossile Kraftwerke abzuschalten. "Das ist aber nur ein Teil der Energiewende, in Wirklichkeit muss man sich die gesamte Wertschöpfungskette anschauen", so der Vorstand des Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG). Dabei gehe es neben der erneuerbaren Erzeugung auch um die Netzinfrastruktur, Speicher und die Digitalisierung des Systems.

>>> Netzausbau: Milliarden-Plan für Österreichs Energiewende

"Wenn man betrachtet, was im Regierungsprogramm steht, kann man zumindest optimistisch sein", so Christiner. Die schwarz-rot-pinke Koalition habe verstanden, dass ein "weiter wie bisher" nicht machbar sei. Zentral im Regierungsprogramm sei demnach die Kosteneffizienz: An den bereits gesetzten Klima-Zielen, etwa der Klimaneutralität bis 2040, sei nicht geschraubt worden, aber die Frage der Leistbarkeit stehe über allem, so der APG-Vorstand. Das sei auch wichtig, denn für die Energiewende sind enorme Investitionen notwendig. Der Übertragungsnetzbetreiber geht von Gesamtkosten in Höhe von über 100 Mrd. Euro aus.