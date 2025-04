„Wer die Energiewende will, braucht schnellere Verfahren“, betonte der Minister. Um Großprojekte wie dieses zügig voranzubringen, müsse das öffentliche Interesse künftig im Energiewirtschaftsgesetz und im Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) verankert werden. Entsprechende Gesetzesvorschläge sollen noch vor dem Sommer vorgelegt werden. Auch der Netzausbau müsse erheblich beschleunigt werden. Für das Lünerseewerk II steht in den kommenden Wochen das Vorprüfverfahren an. Eine Reduktion der Bewilligungsdauer wäre laut illwerke-vkw-Vorstandsvorsitzendem Christof Germann ein „wesentlicher Vorteil“.

Energiepreise als entscheidender Standortfaktor

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) unterstützte die Initiative des Ministers. In einer Zeit anhaltender wirtschaftlicher Stagnation könne man sich keine zehnjährigen Projektlaufzeiten leisten. Energiepreise und Versorgungssicherheit seien heute maßgebliche Standortfaktoren. Deshalb soll auch die Leistbarkeit in das Ziel der Vorarlberger Energieautonomie integriert werden.

Germann verwies auf internationale Unterschiede beim Industriestrompreis: Während dieser in den USA bei etwa 9 Cent/kWh und in China bei 6 Cent/kWh liege, koste er in Europa rund 13 Cent/kWh. Auch regionale Unterschiede bei CO₂-Kosten beeinflussen die Wettbewerbsfähigkeit. „Die ausschließlich klimapolitische Betrachtung ist ein Wettbewerbsnachteil“, sagte Hattmannsdorfer. Es brauche daher eine grundsätzliche Diskussion auf europäischer Ebene.

Netzintegration und Nord-Süd-Leitung im Fokus

Der Fokus auf Wind- und Solarenergie in den letzten Jahren habe laut Germann zu wenig Rücksicht auf Systemintegration genommen. Es fehle an ausreichender Infrastruktur für Netzausbau, Speicherlösungen und Last-Management. So könne Vorarlberg derzeit an einem Sonntag zwischen 12:00 und 15:30 Uhr mit erneuerbarer Energie versorgt werden – „aber nicht davor und nicht danach“, verdeutlichte er.

Ein besseres europäisches Netzdesign sei laut Hattmannsdorfer essenziell. Er will sich daher auch gegenüber der neuen deutschen Bundesregierung für eine Nord-Süd-Leitung einsetzen, die Strom zwischen windreichen Regionen und verbrauchsstarken Zonen effizient transportieren kann. Für den erforderlichen transeuropäischen Netzausbau sei zudem eine Weiterentwicklung des Binnenmarktes notwendig.

Handelspolitik neu denken: Chancen in bewegten Zeiten

Auch im Bereich Handel und Exportpolitik fordert Hattmannsdorfer ein neues europäisches Denken. Angesichts globaler Veränderungen müsse die Strategie überarbeitet werden, um die Exportstärke zu erhalten – insbesondere in Regionen wie Vorarlberg, das er als „best case“ bezeichnete. Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (ÖVP) ergänzte, dass Zölle „Gift“ für den freien Handel seien, gleichzeitig aber auch Chancen in einer möglichen neuen transatlantischen Wirtschaftsordnung lägen.