Kulim ergänzt das internationale Fertigungsnetzwerk von AT&S, das mit den Werken in Leoben (Österreich) und Chongqing (China) ein sogenanntes „Substrat-Dreieck“ bildet. „Know-how, Technologien und Forschung an diesen Standorten werden laufend ausgetauscht und verbessert“, so Schröder. Derzeit wird in Leoben am neuen Werk „Volt“ gearbeitet, dessen Eröffnung in naher Zukunft erfolgen soll.

>>> Künstliche Intelligenz in der Industrie: Einsatzmöglichkeiten, EU AI Act und Zukunftschancen

Werk II in Kulim, ursprünglich für 2024 geplant, wurde bislang nicht eröffnet. Aufgrund des schwierigen Marktumfelds sieht AT&S davon vorerst ab. Auf APA-Nachfrage erklärte Schröder: „Wir werden damit starten, sobald sich der Markt erholt hat.“ Einen konkreten Zeitpunkt könne man derzeit jedoch nicht nennen.

AT&S ist seit 1999 in Indien (Nanjangud) aktiv und betreibt weitere Werke in China (Shanghai und Chongqing) sowie in Südkorea (Ansan). Das Werk in Ansan wurde im Herbst 2024 für etwa 405 Millionen Euro an die italienische Technologiefirma Somacis verkauft. Mit Malaysia erschließt AT&S seit 2024 einen strategisch wichtigen Standort. Das südostasiatische Land gilt als eines der führenden Zentren der globalen Halbleiterproduktion – mit einer seit fünf Jahrzehnten etablierten Elektro- und Elektronikindustrie (E&E).