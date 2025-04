Der Blick in die Zukunft hat für AT&S, den österreichischen Spezialisten für Mikroelektronik, schwerwiegende Konsequenzen im Hier und Jetzt. Am Dienstagabend veröffentlichte das Unternehmen eine Ad-hoc-Meldung, in der es seine Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 drastisch nach unten korrigierte. Statt eines ursprünglich geplanten Jahresumsatzes von 3 Milliarden Euro rechnet AT&S nun mit Einnahmen zwischen 2,1 und 2,4 Milliarden Euro – eine deutliche Abweichung von den vorherigen Erwartungen.

>>> AT&S schraubt Umsatzprognose erneut nach unten

Diese Korrektur ist nicht die erste. Bereits im September 2023 senkte das Unternehmen seine Prognose leicht, von 3,1 Milliarden Euro auf 3 Milliarden Euro. Diese Entwicklung spiegelt die anhaltenden Herausforderungen wider, mit denen AT&S konfrontiert ist. Als Gründe nannte das Unternehmen eine „anhaltende Marktschwäche“ und Überkapazitäten im Bereich der Leiterplatten und IC-Substrate, die zu starkem Preisdruck führen.

Die Halbjahresbilanz 2023 verstärkte die düsteren Aussichten: Statt eines Gewinns wie im Vorjahr – damals 49 Millionen Euro – meldete AT&S einen Verlust von 63 Millionen Euro. Besonders stark betroffen ist das Unternehmen vom schwächelnden europäischen Markt für Automotive- und Industrieprodukte, in dem AT&S traditionell eine hohe Marktpräsenz hat.