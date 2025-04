Zwei Werke werden geschlossen : Schaeffler plant den Abbau von 4.700 Stellen

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Einen Monat nach der Fusion mit Vitesco kündigt der deutsche Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler an, 4.700 Stellen in Europa zu streichen, davon 2.800 in Deutschland. Das entspricht einem Anteil von rund 3,1 Prozent an der Gesamtbelegschaft. Inwieweit Schaeffler Österreich mit rund 466 Mitarbeitern und einer Produktion in Berndorf betroffen ist, ist noch unklar.