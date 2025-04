Der Standort Brasov wird im Zuge der Restrukturierungsmaßnahmen weiterentwickelt und bleibt das globale Leitwerk für Großlager mit einem Durchmesser von bis zu vier Metern. Im Rahmen der geplanten Maßnahmen wird die Produktion effizienter gestaltet und neu ausgerichtet. So sollen die Produktionskapazitäten für Standardlager nach Asien verlagert werden, um die Kostenstruktur zu optimieren. Gleichzeitig ist der Aufbau neuer Produktionskapazitäten für Industrieprodukte vorgesehen, die speziell auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten sind. Zudem werden Linearprodukte, die bisher an den Standorten Homburg und Taoyuan gefertigt werden, in Brasov konsolidiert. Diese Maßnahmen machen Brasov zum zentralen Produktionsstandort für Linearkomponenten, was die strategische Bedeutung des Werks weiter stärkt.

Auch der Standort Kysuce in der Slowakei wird umfassend strategisch ausgebaut. Er bleibt ein wichtiger Produktionsstandort für Verbrennungs- und Hybridantriebe sowie für den Chassis-Bereich. Im Zuge der Maßnahmen wird Schaeffler in zusätzliche Fertigungslinien investieren, wobei Kapazitäten aus Berndorf nach Kysuce verlagert werden. Darüber hinaus wird der Standort auf die Anforderungen der E-Mobilität ausgerichtet, was seine Rolle in Schaefflers zukunftsorientierter Strategie unterstreicht.

Sascha Zaps, Vorstand Bearings & Industrial Solutions, betonte die Vorteile der Maßnahmen: „Durch die notwendige Konsolidierung unseres europäischen Produktionsnetzwerks verbessern wir unsere Kostenstruktur und unsere Wettbewerbsfähigkeit.“