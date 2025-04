In einem Interview mit dem INDUSTRIEMAGAZIN betonte Julian Cassutti, dass das Unternehmen trotz der stark gestiegenen Nachfrage nicht beabsichtige, ein Massenproduzent zu werden. Das Kerngeschäft bleibe weiterhin die Entwicklung maßgeschneiderter und individualisierter Vier- und Sechszylindermotoren. Die derzeitige Nachfrageexplosion könne dank vorhandener freier Kapazitäten problemlos bewältigt werden – zumindest aktuell – und erfordere keine wesentlichen Investitionen, um den Output zu verdoppeln.

„Wir haben die Linien, wir haben den Platz“, erklärte Cassutti im Gespräch mit dem INDUSTRIEMAGAZIN. Falls nötig, könnten zusätzliche Schichten eingeführt werden – derzeit arbeitet das Unternehmen im Einschichtbetrieb, zumindest noch bis 2025. Im vergangenen Jahr machte der Rüstungsbereich rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes von Steyr Motors aus. Neben langjährigen Kunden wie dem deutsch-französischen Panzerhersteller KNDS Krauss-Maffei Wegmann beliefert das Unternehmen auch seinen ehemaligen Eigentümer Thales.

Steyr Motors hat sich zudem laut eigenen Angaben einen langfristigen Rahmenauftrag in Brasilien gesichert. Wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte, steigt der Auftragsbestand des Konzerns bis 2027 auf fast 200 Millionen Euro. Die Aktie von Steyr Motors legte am Montag um spektakuläre 140 Prozent zu – und das nach einem bereits starken Anstieg von 76,5 Prozent am Freitag. Innerhalb eines Monats hat sich der Unternehmenswert mehr als verzehnfacht. Der Interessenverband für Anleger (IVA) reagierte jedoch mit Skepsis und bezeichnete die Entwicklung als „Mini-Casino“: Der aktuelle Kurs liege auf „Fantasieniveau“, das selbst durch starke Fundamentaldaten nicht gerechtfertigt sei. Neben der Notierung an der Wiener Börse ist das Unternehmen auch an der Frankfurter Börse gelistet, was seine internationale Präsenz weiter stärkt. Zudem soll für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,55 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden.