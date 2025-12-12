Der US-Elektroautobauer Rivian, Kooperationspartner von Volkswagen und Konkurrent von Tesla, plant, seine nächste Fahrzeuggeneration mit autonomen Fahrfunktionen auszustatten. Dazu hat das Unternehmen einen eigenen Spezialchip entwickelt und wird im neuen Modell R2 einen Laser-Radar (Lidar) direkt in die Frontscheibe integrieren. Ergänzend dazu stattet Rivian seine Fahrzeuge mit einem hauseigenen Sprachassistenten aus. Der R2 soll im kommenden Jahr in den USA auf den Markt kommen, zu Einstiegspreisen ab 45.000 US-Dollar.

Auch Tesla verfolgt ambitionierte Pläne im Bereich des autonomen Fahrens und betont, dass die aktuellen Modelle bereits über die nötige Technik verfügen. Unternehmenschef Elon Musk will Tesla zum Marktführer auf diesem Gebiet machen – allerdings mit einem anderen Konzept: Er setzt ausschließlich auf Kameras als Sensoren, eine Strategie, die von vielen Branchenexperten kritisch gesehen wird.