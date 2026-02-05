ZF ist einer der größten Autozulieferer der Welt – und steckt tief in der Krise. Nach Jahren aggressiven Wachstums, milliardenschweren Übernahmen und steigender Verschuldung gerät der Konzern im Abschwung der Autoindustrie zunehmend unter Druck. Der Verkauf der Sparte für autonomes Fahren kommt nicht unerwartet: ZF gewinnt kurzfristig Luft, stellt aber zugleich seine technologische Zukunft zur Disposition.

>>> ZF Friedrichshafen unter Druck: Überraschende Kehrtwende bei Elektro-Projekten

Friedrichshafen am Bodensee ist keine Weltmetropole – aber ein Ort, an dem deutsche Industriegeschichte geschrieben wurde: Hier hoben einst die ersten Zeppeline ab. Und hier nahm ein Unternehmen seinen Anfang, das heute zu den größten Autozulieferern der Welt zählt: ZF.

Mit mehr als 160.000 Beschäftigten ist das Unternehmen, dessen Name für Zahnradfabrik Friedrichshafen steht, ein globaler Industriegigant – doch statt Erfolgsgeschichten schreibt ZF heute Schlagzeilen über Schulden, Stellenabbau und Krise. Der seit Herbst amtierende CEO Mathias Miedreich setzt nun zum vermeintlichen Befreiungsschlag an: ZF verkauft seine Sparte für autonomes Fahren an die Samsung-Tochter Harman.

Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Sparte wird mit 1,5 Milliarden Euro bewertet. Über 3.700 ZF-Mitarbeiter werden durch den Verkauf zu Harman wechseln. Der Verkauf der Sparte ist das Ergebnis einer Entwicklung, die ZF über Jahre geprägt hat: aggressives Wachstum durch milliardenschwere Übernahmen – und eine Schuldenlast, die den Konzern heute an den Rand des Niedergangs führt.