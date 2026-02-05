Autozulieferer in der Krise : ZF entkernt sich: Ausverkauf startet mit Sparte für autonomes Fahren

05.02.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
ZF ist einer der größten Autozulieferer der Welt – und steckt tief in der Krise. Nach Jahren aggressiven Wachstums, milliardenschweren Übernahmen und steigender Verschuldung gerät der Konzern im Abschwung der Autoindustrie zunehmend unter Druck. Der Verkauf der Sparte für autonomes Fahren kommt nicht unerwartet: ZF gewinnt kurzfristig Luft, stellt aber zugleich seine technologische Zukunft zur Disposition.

Inhalt

Industriemagazin ZF zerlegt sich selbst - Folge 184

ZF steht seit Längerem unter Druck – nun beginnt das Unternehmen, erste Sparten zu verkaufen.

- © Industriemagazin

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
05.02.2026
Letzte Aktualisierung
05.02.2026
Dominique Otto