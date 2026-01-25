Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Umstrukturierungsprozesses. Angesichts der schwächelnden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hat das Unternehmen mehrere Projekte vorzeitig beendet. „ZF habe sich mit verschiedenen Kunden darauf geeinigt, mehrere Projekte vorzeitig zu beenden, die aufgrund des langsameren Hochlaufs der E-Mobilität nicht die erwartete Profitabilität erreichen“, erklärte das Unternehmen. Die Folge ist eine erhebliche Einmalbelastung: Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet ZF mit einem buchhalterischen Verlust von bis zu 1,7 Milliarden Euro.

Diese Entscheidung ist Teil eines umfassenden Sparprogramms, in dessen Rahmen bis 2028 rund 14.000 Stellen abgebaut werden sollen. Auch externe Faktoren wie steigende Kosten, chinesische Konkurrenz, US-Zölle sowie eine insgesamt rückläufige internationale Nachfrage setzen die deutsche Automobilindustrie zunehmend unter Druck.