Aufgrund anhaltender Chip-Lieferengpässe bereitet sich der deutsche Automobilzulieferer ZF an einzelnen Standorten vorsorglich auf Kurzarbeit vor. Ein Unternehmenssprecher erklärte: „Aufgrund der dynamischen Lage bereiten wir uns vorsorglich an einzelnen Standorten auf Kurzarbeit vor.“ Hintergrund sind Lieferprobleme beim niederländischen Halbleiterhersteller Nexperia, wie zuvor die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der SWR berichteten.

Besonders betroffen sind Produktionsbereiche, die elektronische Komponenten herstellen – etwa für Bremssysteme, in denen die betroffenen Chips verwendet werden. Wie viele Beschäftigte konkret in Kurzarbeit gehen müssen, lasse sich derzeit noch nicht sagen, so der Sprecher, da dies stark vom Tempo der Chip-Lieferungen abhänge.

