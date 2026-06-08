ZF investierte früh und massiv in die Elektromobilität. Der Konzern baute seine Elektrosparte aus, entwickelte E-Motoren, Leistungselektronik und komplette elektrische Antriebssysteme. Um sich Plätze auf neuen Fahrzeugplattformen zu sichern, nahm ZF Aufträge im Volumen von rund 30 Milliarden Euro an.

Die Rechnung dahinter war klar: zunächst geringe Margen, später hohe Stückzahlen und langfristig Gewinne. Doch diese Strategie funktionierte nur unter einer Voraussetzung: Der Markt musste so schnell wachsen wie erwartet. Genau das geschah nicht. Der Absatz von Elektroautos stieg zwar weiter, aber deutlich langsamer als angenommen.



Lesetipp: Elektroschock für ZF: Warum das Herzstück des Konzerns fällt