Ein Volvo in Shanghai und ein Volvo in Chicago sollen weiterhin dieselbe Marke verkörpern: skandinavisches Design, Sicherheit und den Anspruch eines Premiumherstellers. Unter der Karosserie werden die Gemeinsamkeiten jedoch künftig begrenzt sein. Der schwedisch-chinesische Autobauer richtet seine Technologie stärker nach den politischen und wirtschaftlichen Bedingungen einzelner Regionen aus. Für Europa und die USA setzt Volvo auf die eigene zentrale Hard- und Softwarearchitektur HuginCore. In China soll die Elektronik- und Softwarewelt des Eigentümers Geely die Grundlage bilden.

Parallel dazu will Volvo die industrielle Zusammenarbeit mit Geely ausbauen. Mehr gemeinsame Komponenten sollen die Herstellungskosten senken. Die Strategie verbindet damit zwei Entwicklungen, die auf den ersten Blick gegeneinander arbeiten: digitale Trennung und industrielle Integration. Wie sich beides wirtschaftlich zusammenführen lässt, wird eine zentrale Aufgabe für Klaus Zellmer. Der bisherige Škoda-Chef wurde am 20. September zum künftigen Präsidenten und CEO von Volvo Cars bestellt und soll spätestens am 1. Oktober 2027 übernehmen.