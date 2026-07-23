Stellantis schlägt bei Jeep einen neuen Kurs ein: Der Konzern will bis 2030 ein großes Jeep-SUV in Europa anbieten, das gemeinsam mit dem chinesischen Partner Dongfeng entwickelt und in China produziert wird. Nach Angaben von Jeep-Europachef Fabio Catone soll das Modell im Dongfeng-Werk in Wuhan vom Band laufen und sowohl in China als auch in Europa verkauft werden. Weitere Märkte werden geprüft. Einen Namen, Preise oder genaue technische Daten nannte das Unternehmen bislang nicht. Fest steht aber: Der Wagen soll nicht einfach ein umetikettiertes Dongfeng-Modell sein, sondern auf einer neuen, gemeinsam entwickelten Plattform entstehen.

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Der Schritt ist Teil einer deutlich größeren Produktoffensive. Jeep will seine europäische Modellpalette bis 2030 von derzeit zwei auf sechs Fahrzeuge ausbauen. Heute stehen in Europa vor allem der kompakte Avenger und der größere Compass im Mittelpunkt. Hinzukommen soll zunächst der vollelektrische Recon, ein geländetauglich ausgelegtes Modell mit Allradantrieb, das laut Jeep-Management Anfang kommenden Jahres starten soll. Außerdem plant die Marke zwei weitere B-Segment-SUVs auf der neuen Stellantis-Plattform STLA One.