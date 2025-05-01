Steyr Automotive : Siegfried Wolf und die Zukunft, die nicht kam

01.05.2025
Lesezeit: ca. 11 Minuten
Seit über 100 Jahren werden in Steyr Nutzfahrzeuge gebaut – doch nun gerät das Unternehmen erneut ins Schleudern. Die Insolvenz von Volta Trucks setzt Steyr Automotive unter Zugzwang und wirft Fragen zur Zukunft der Neuausrichtung auf. Was ist von Siegfried Wolfs Vision für das Werk noch übrig? Und wie tragfähig ist das neue Geschäftsmodell wirklich?

Inhalt

Hauptsitz Steyr Automotive in Steyr, Oberösterreich

Das Werk in Steyr hat mit Volta Trucks einen weitere Hoffnungsträger verloren.

- © Steyr Automotive

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Erstveröffentlichung
01.05.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto