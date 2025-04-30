VW, BMW, Mercedes, Stellantis : In den USA geht ohne Verbrenner nichts – deutsche Hersteller müssen umdenken

30.04.2025
Lesezeit: ca. 9 Minuten
Während in Shanghai Elektroautos die Bühne beherrschen, zeigt die New York Auto Show ein ganz anderes Bild: Im Land der großen SUVs und Limousinen bleibt der Verbrennungsmotor König. Deutsche Hersteller, die ihre Modellpolitik zunehmend auf China ausrichten, geraten in den USA unter massiven Druck. Hohe Zölle und eine fehlende Anpassung an den US-Markt drohen ihre Position zu gefährden. Wie lange können VW, BMW und Mercedes im zweitgrößten Automarkt der Welt noch mithalten?

Inhalt

Schweißarbeit in der Automobilindustrie

In den USA bleibt der Verbrenner das Auto der Zukunft – über 91 Prozent der Neuzulassungen sind noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

- © dieindustrie.at/Mathias Kniepeiss

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Erstveröffentlichung
30.04.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto