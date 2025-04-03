Mit den neuen Zöllen verfolgt Trump das Ziel, angebliche Handelsungleichgewichte zu beseitigen und Produktionskapazitäten zurück in die Vereinigten Staaten zu holen. Gleichzeitig sollen die Zolleinnahmen als finanzpolitisches Instrument dienen, um zumindest einen Teil seines kostenintensiven Wahlversprechens großflächiger Steuersenkungen zu finanzieren.

Die „Billionen und Billionen“ an Einnahmen sollten eingesetzt werden, „um unsere Steuern zu senken und unsere Staatsschulden abzutragen“, erklärte Trump. Darüber hinaus nutzt der Präsident die Zollpolitik auch als geopolitisches Druckmittel, um in internationalen Verhandlungen strategische Vorteile zu erzielen – und sich zugleich im Inland als durchsetzungsstarker Verfechter nationaler Wirtschaftsinteressen zu positionieren.

Trump kritisierte, dass die USA jahrzehntelang wirtschaftlich ausgebeutet worden seien – durch Freunde und Feinde gleichermaßen. Mit dem Zollpaket will er die Produktion zurück in die USA holen, Handelsungleichgewichte korrigieren und zusätzliche Staatseinnahmen erzielen. Die Mehreinnahmen sollen zur Gegenfinanzierung angekündigter Steuersenkungen beitragen.

Der Konflikt mit Europa hatte sich bereits in Trumps erster Amtszeit abgezeichnet. Strafzölle auf Stahl, Aluminium und Autos hatten die transatlantischen Beziehungen stark belastet. Jetzt folgt der nächste Eskalationsschritt.

In einem Seitenhieb auf die EU erklärte Trump: „Sie zocken uns ab. Es ist so traurig, das zu sehen. Es ist so erbärmlich.“ Insbesondere das Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber Europa ist dem Präsidenten ein Dorn im Auge. Dass europäische Firmen mehr in die USA exportieren als umgekehrt, wird von der Trump-Regierung als unfair angesehen – und als Begründung für die protektionistischen Maßnahmen herangezogen.