KTM-Insolvenz : Kapitalerhöhung geplatzt – droht jetzt das Aus?

23.04.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Niedrige Lagerbestände, verzögerte Materialanlieferungen, Mitarbeiter, die erst am Vortag erfahren ob sie am nächsten Tag zur Arbeit erscheinen müssen - und nun platzt auch noch die geplante Kapitalerhöhung. Zu sagen bei KTM läuft nicht alles rund, wäre eine Untertreibung.

Inhalt

KTM Insolvenz 2024 Pleite

In der KTM-Zentrale in Mattighofen wächst der Druck: Die geplante Kapitalerhöhung ist vorerst gescheitert.

- © KTM

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Erstveröffentlichung
23.04.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto